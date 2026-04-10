フジテレビの三上真奈アナウンサーが、自身がMCを務める10日放送の同局系『ノンストップ！』（月〜金前9：00）に出演。この日の放送をもって産休に入ることを報告した。【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ番組では冒頭、ともにMCを務めるバナナマンの設楽統から三上アナが産休に入ることを伝えると、三上アナも「そうなんです。番組がパワーアップしたばかりで大変恐縮なんですけれども、一