フジ・三上真奈アナ、産休入りを生報告「一旦、ストップさせていただいて」 2021年に結婚発表
フジテレビの三上真奈アナウンサーが、自身がMCを務める10日放送の同局系『ノンストップ！』（月〜金 前9：00）に出演。この日の放送をもって産休に入ることを報告した。
【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ
番組では冒頭、ともにMCを務めるバナナマンの設楽統から三上アナが産休に入ることを伝えると、三上アナも「そうなんです。番組がパワーアップしたばかりで大変恐縮なんですけれども、一旦、ストップさせていただいて」と語った。
共演者からは「めでたいことだね！」と祝福の声が寄せられ、三上アナも笑みを浮かべた。
三上アナは2月19日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。翌日の同番組でも報告した。1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表。26年2月には第1子妊娠を報告していた。
【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ
番組では冒頭、ともにMCを務めるバナナマンの設楽統から三上アナが産休に入ることを伝えると、三上アナも「そうなんです。番組がパワーアップしたばかりで大変恐縮なんですけれども、一旦、ストップさせていただいて」と語った。
三上アナは2月19日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。翌日の同番組でも報告した。1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表。26年2月には第1子妊娠を報告していた。