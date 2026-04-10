NATO＝北大西洋条約機構に加盟するおよそ30カ国の大使が、4月中旬に日本を訪れる方向で調整していることがわかりました。異例の規模での訪問です。【映像】NATO本部周辺の様子政府関係者によりますと日本を訪れる方向で調整しているのは、ベルギーの首都・ブリュッセルにあるNATO本部に駐在するおよそ30カ国の大使です。加盟国のほとんどが訪問団に参加しています。アメリカのトランプ大統領がイランでの軍事作戦にNATOが