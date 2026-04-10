マインツに所属する佐野海舟が、9日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝ファーストレグのストラスブール戦で、今季公式戦通算2点目を記録した。ブンデスリーガでは8勝9分11敗、勝ち点「33」の成績を残し、9位につけるマインツ。今季は、2016−17シーズン以来となる欧州コンペティションを戦っている。ECLのリーグフェーズでは7位に入り、ラウンド16へのストレートインを果たすと、同ステージではシグマ・オロモウ