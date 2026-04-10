佐野海舟、ボール奪取から圧巻ミドル弾！ 川颯太のアシストで先制点…マインツのECL先勝に貢献
マインツに所属する佐野海舟が、9日に行われたカンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝ファーストレグのストラスブール戦で、今季公式戦通算2点目を記録した。
ブンデスリーガでは8勝9分11敗、勝ち点「33」の成績を残し、9位につけるマインツ。今季は、2016−17シーズン以来となる欧州コンペティションを戦っている。ECLのリーグフェーズでは7位に入り、ラウンド16へのストレートインを果たすと、同ステージではシグマ・オロモウツ（チェコ）に2戦合計2−0で勝利。ベスト8入りを決めていた。
準々決勝では、リーグ・アンで8位につけており、ECL・リーグフェーズでは5勝1分と無敗の成績を残して首位通過を果たしたストラスブールと激突。ファーストレグはマインツのホームで行われ、佐野海舟と川颯太の日本人コンビは揃ってスタメンに名を連ねた。
試合は序盤の11分に動く。マインツは左サイドから攻撃に転じようとした場面で、1度はボールを奪われたものの、相手のボールタッチが大きくなった隙を見逃さなかった佐野が、素早く間合いを詰めてボールを刈り取る。川とのワンツーで即座に左サイドのスペースからボールを持ち運ぶと、カットインから右足一閃。強烈なミドルシュートが突き刺さり、マインツが先制に成功。なお、佐野は今季ECLでの初ゴールをゲット。公式戦通算では2点目を記録している。
佐野のゴールで勢いに乗ったマインツは続く19分、パウル・ネーベルの蹴った右コーナーキックを、ペナルティエリア内でフリーになったシュテファン・ポッシュがダイレクトボレーで沈める。2点をリードして前半を終えた。
後半に入ると、同点を目指すストラスブールも徐々にチャンスの数を増やしていくが、反撃の狼煙を上げる1点は奪えない。74分にはペナルティエリア手前で前を向き、ドリブルでボックス内に侵入したバレンティン・バルコの左足シュートがポストを叩くなど、ゴールを脅かす場面は複数回にわたって作ったが、1点も返すことができずにタイムアップの笛が吹かれた。
この結果、マインツがホームで先勝し、準決勝進出に向けて大きく前進した。川は69分に途中交代し、佐野はフル出場している。
セカンドレグは16日、ストラスブールのホームで行われる。
【スコア】
マインツ 2−0 ストラスブール
【得点者】
1−0 11分 佐野海舟（マインツ）
2−0 19分 シュテファン・ポッシュ（マインツ）
ブンデスリーガでは8勝9分11敗、勝ち点「33」の成績を残し、9位につけるマインツ。今季は、2016−17シーズン以来となる欧州コンペティションを戦っている。ECLのリーグフェーズでは7位に入り、ラウンド16へのストレートインを果たすと、同ステージではシグマ・オロモウツ（チェコ）に2戦合計2−0で勝利。ベスト8入りを決めていた。
試合は序盤の11分に動く。マインツは左サイドから攻撃に転じようとした場面で、1度はボールを奪われたものの、相手のボールタッチが大きくなった隙を見逃さなかった佐野が、素早く間合いを詰めてボールを刈り取る。川とのワンツーで即座に左サイドのスペースからボールを持ち運ぶと、カットインから右足一閃。強烈なミドルシュートが突き刺さり、マインツが先制に成功。なお、佐野は今季ECLでの初ゴールをゲット。公式戦通算では2点目を記録している。
佐野のゴールで勢いに乗ったマインツは続く19分、パウル・ネーベルの蹴った右コーナーキックを、ペナルティエリア内でフリーになったシュテファン・ポッシュがダイレクトボレーで沈める。2点をリードして前半を終えた。
後半に入ると、同点を目指すストラスブールも徐々にチャンスの数を増やしていくが、反撃の狼煙を上げる1点は奪えない。74分にはペナルティエリア手前で前を向き、ドリブルでボックス内に侵入したバレンティン・バルコの左足シュートがポストを叩くなど、ゴールを脅かす場面は複数回にわたって作ったが、1点も返すことができずにタイムアップの笛が吹かれた。
この結果、マインツがホームで先勝し、準決勝進出に向けて大きく前進した。川は69分に途中交代し、佐野はフル出場している。
セカンドレグは16日、ストラスブールのホームで行われる。
【スコア】
マインツ 2−0 ストラスブール
【得点者】
1−0 11分 佐野海舟（マインツ）
2−0 19分 シュテファン・ポッシュ（マインツ）