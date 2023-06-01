◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神の茨木秀俊投手が9日のヤクルト戦で初勝利。連覇を目指す虎に現れた新星の人となりを紹介する。☆生まれ＆サイズ＆投打2004年（平16）6月8日生まれ、北海道札幌市出身の21歳。1メートル83、87キロ。右投げ右打ち。☆球歴手稲中央小2年時に手稲ヤングスターズで野球を始め、手稲中では札幌東シニアで全国大会出場。帝京長岡（新潟）では1年夏からベンチ入り