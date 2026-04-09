フィギュアスケーターの本田真凜が８日付で自身のＳＮＳを更新。滑り込みで花見をしたことを報告した。「満開の桜を見つけるまでジョギングの会無事、滑り込み桜と、めっちゃ花びら付いている様にも見えるズボンな＃まりんのふく」と投稿。ネイルまで全身黒を基調としたコーディネートを披露。ズボンの裾にさまざまなマークが、花びらにも見える様子など花見の様子を複数枚公開した。この投稿に「綺麗すぎる可愛すぎ