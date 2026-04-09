乃木坂46が、5月8日から22日の期間、全14施設の三井アウトレットパークとコラボレーションを行うことが9日までに発表された。同コラボレーションオリジナルのキャンペーンビジュアルを使用したフォトスポット、メンバー全員の書き下ろしメッセージ入りノベルティのプレゼント、「応援」をテーマにしたインスタグラムキャンペーンなど、三井アウトレットパークを舞台に「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を盛り上げるさまざまな