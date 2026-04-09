ÇµÌÚºä46¤¬»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤È¥³¥é¥Ü¡¡14»ÜÀß¤Ç´ë²è¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼10¿Í
ÇµÌÚºä46¤¬¡¢5·î8Æü¤«¤é22Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´14»ÜÀß¤Î»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¡Ö±þ±ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÇµÌÚºä46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢²ì´îÍÚ¹á¡¢Çßß·ÈþÇÈ¡¢°æ¾åÏÂ¡¢Àîùõºù¡¢ÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢¿û¸¶ºé·î¤Î10¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
³«ºÅ»ÜÀß¤Ï°Ê²¼¤Î»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯Á´¹ñ14»ÜÀß¡£
¢§»¥ËÚËÌ¹Åç¡¢ÀçÂæ¹Á¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¡¢Æþ´Ö¡¢ËëÄ¥¡¢Â¿ËàÆîÂçÂô¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡¢ËÌÎ¦¾®ÌðÉô¡¢²¬ºê¡¢¥¸¥ã¥º¥É¥ê¡¼¥àÄ¹Åç¡¢¼¢²ìÎµ²¦¡¢ÂçºåÌç¿¿¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢¿À¸Í¡¢ÁÒÉß