朝稽古で指導する伊勢ケ浜親方（中央）＝2月、大阪市東成区日本相撲協会の臨時理事会に呼び出された伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は、八角理事長（元横綱北勝海）から「師匠の自覚を持って」と厳しく注意されたという。東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋に戻ると、報道陣に「私の責任のない行動により多くの方にご迷惑、ご心配をおかけしまして、本当に申し訳ございません」と謝罪。泥酔状態で不適切な行為に及んだ伯乃富士は「軽