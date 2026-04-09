本場のガレットにワイン。美食の国・フランスの魅力が味わえるフランス展が9日から鹿児島市の百貨店で始まりました。初めての開催で、本場の味を楽しもうと初日から多くの人で賑わいました。（仁田尾美菜アナウンサー）「こちらはフランス展の会場。ボンジュール。いろいろな所からいい香りがしてフランスの魅力に取り憑かれそう」9日から鹿児島市の山形屋で始まったのは、フランスのグルメや雑貨が楽しめる「フラ