本場のガレットにワイン。美食の国・フランスの魅力が味わえるフランス展が9日から鹿児島市の百貨店で始まりました。初めての開催で、本場の味を楽しもうと初日から多くの人で賑わいました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「こちらはフランス展の会場。ボンジュール。いろいろな所からいい香りがしてフランスの魅力に取り憑かれそう」



9日から鹿児島市の山形屋で始まったのは、フランスのグルメや雑貨が楽しめる「フランス展」です。毎年人気のイタリア展のように海外の催事を盛り上げようと初めて開催されました。ワインやチーズなど日本に馴染みのある商品を中心に55のブランドから約1500品が並びます。





中でも注目を集めていたのは…。（客）「ガレットが気になっている」フランスのブルターニュ地方のガレットとクレープの専門店「LE BRETAGNE」。日本に初めて本場のガレットを持ち込んだ店で、パリの店舗は開店から閉店まで満席の人気店です。ガレットの定番商品「パリジェンヌ」の味は…。（仁田尾美菜アナウンサー）「外はカリっとしていて中はモチモチした食感。濃厚な卵の黄身と塩辛いチーズとハムが相性抜群で美味しい」（LE BRETAGNE・トゥビア レミさん）「パリッとして中身がフワッとして、同じ料理だが食感が2つあるのでそこが素晴らしい」こちらは、フランスのデザートレストラン「レガレヴ」。提供しているのは、フランスが本場のデザート、スフレです。卵白の気泡を残しながら混ぜることで、オーブンに入れたときに気泡が膨らみ、ふわふわの食感に。飲める程に柔らかく、出来上がりから3分ほどでしぼみ始めるスイーツです。そのほか、6つのブランドから250品のワインも並んでいます。試飲ブースがあり、ブランドごとの味の違いをその場で楽しめます。訪れた人は、美食の国・フランスの本場の味に舌鼓を打っていました。（客）「フランスは距離が離れているから（商品が）珍しいなと思って見に来た」（山形屋・企画部・酒井祐也企画担当課長）「海外はさらになかなか行けない場所なので、そういったところの魅力が詰まっているので是非初開催のフランス展にお越しいただければ」フランス展は、4月14日まで開かれています。