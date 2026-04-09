4月7日、宮沢りえが自身のInstagramのストーリーズを更新。53歳の誕生日を迎えたことを報告した。8日には、主演舞台『メアリー・ステュアート』の初日を控えていた宮沢。《いよいよ、明日！初日です。ドキドキバクバク》とつづりながら、《あ、昨日、誕生日でした。マネちゃんが楽屋にこんな飾りを！数字デカ！けど嬉しかったので写真撮りました》と、「53 Happy Birthday」とバルーンで飾り付けられた楽屋の写真をアップ。《