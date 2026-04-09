4月7日、宮沢りえが自身のInstagramのストーリーズを更新。53歳の誕生日を迎えたことを報告した。

8日には、主演舞台『メアリー・ステュアート』の初日を控えていた宮沢。《いよいよ、明日！初日です。ドキドキバクバク》とつづりながら、《あ、昨日、誕生日でした。マネちゃんが楽屋にこんな飾りを！数字デカ！けど嬉しかったので写真撮りました》と、「53 Happy Birthday」とバルーンで飾り付けられた楽屋の写真をアップ。《カッコ良い人生送れるように、日々感謝しながら、面白がりながら過ごしたいと思います》と53歳の抱負を語っている。

写真では、誕生日の飾り付けをバックに、自撮りを披露した宮沢。ノーセットのショートヘアに、存在感のある太眉が印象的なショットに仕上がっている。加工もなく、ほぼすっぴんのように見える写真に、Xでは驚きの声があがっていた。

《イケオジだと思ったら宮沢りえ》

《おめでとう！53歳？！ずっとりえちゃんって感じなのに。》

公の場に登場する時は、濃いめのメイクで決めることが多い宮沢だが、オフモードの時は自然体を貫いているようだ。過去にも、自身のInstagramで何度かすっぴんや顔パック姿を公開し、飾らない様子が支持を集めてきた。

2018年には、元V6で俳優の森田剛と結婚。2021年には、森田とともに新事務所「MOSS」を立ち上げ、公私ともに夫婦で支え合いながら、俳優活動を続けている。

「おしどり夫婦として知られる2人ですが、結婚生活は順調なようで、手つなぎデート姿や、長女含め仲良くお出かけする姿がたびたび目撃されてきました。2024年出演の『おしゃれクリップ』では、『家に帰って、犬もいて、家族がいて。一番ホッとする場所がある。悩んだりしたとき、身内として話してくれるパートナーがいるのはすごく心強い』と、森田さんの支えを明かしています。

実際、森田さんとの結婚後、宮沢さんの雰囲気が柔らかくなったという話はよく聞こえてきました。今回の写真からも穏やかな空気感が伝わっており、あらためて公私の充実ぶりを感じさせます」（芸能担当記者）

年齢を重ねるごとに美しくなる宮沢だが、その背景には夫婦愛があったようだ。