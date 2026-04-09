「制作会社からの派遣スタッフのようで、今後番組から“出禁処分”になることは間違いなさそうです」こう話すのは、日本テレビ関係者。朝の情報番組『ZIP！』の制作スタッフと思われる女性が、番組の内部資料をSNSに投稿したことが波紋を呼んでいる。事の発端は、女性スタッフがInstagramのストーリーで番組の内部資料を投稿したことだった。「投稿者は、4月3日と日付の入った出演者の名前や番組ロゴが入った資料や番組のシフト表