《TBSは説明会実施》『ZIP!』制作スタッフは出禁必至…波紋呼ぶ“内部資料流出”問題で各局も本格対策へ

「制作会社からの派遣スタッフのようで、今後番組から“出禁処分”になることは間違いなさそうです」

こう話すのは、日本テレビ関係者。

朝の情報番組『ZIP！』の制作スタッフと思われる女性が、番組の内部資料をSNSに投稿したことが波紋を呼んでいる。

事の発端は、女性スタッフがInstagramのストーリーで番組の内部資料を投稿したことだった。

「投稿者は、4月3日と日付の入った出演者の名前や番組ロゴが入った資料や番組のシフト表、日本テレビの入構証などの写真を公開。入構証は本人の顔写真部分こそ指で隠しているものの、自分の名前はフルネームで公開しています。

仕事の忙しさを訴えつつも、ご丁寧に“芸能人にたくさん会えて楽しい”などといったキャプションまでもが添えられていました」（スポーツ紙記者）。

問題の投稿は直後に削除され、アカウント自体もすでに削除。しかし4月4日ごろからインフルエンサーによるスクリーンショットがXを中心に拡散され、投稿者のモラルの欠如を問う声がネット上に溢れる事態になっていた。

本誌が日本テレビに問い合わせたところ、「番組制作に関する詳細については回答を控えさせていただきますが、本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」という回答が寄せられた。

前出の日本テレビ関係者が、流出問題の波紋についてこう語る。

「当該のスタッフはまだ研修中で、日テレタワーに来た初日か二日目だったようで、そのタイミングで情報をSNSに流してしまったものと思われます。だから、ほとんどの番組関係者はそのスタッフと面識はないはずです。

ただ、同じ制作会社のADが他の番組にもいて、彼らも自分たちに火の粉が飛んでこないか震える思いで過ごしています」

SNS上での情報流出というテレビ界にあってはならない事態だが、各局に人材を派遣している制作会社関係者はこう話す。

「今回の『ZIP！』の問題は我々テレビに携わる制作会社にとって、あってはならない問題です。最近では1年ほど前にアイドル事務所の出演者にまつわる情報がSNS上に流出したことがかなり問題になりましたが、今回のような番組の進行表のような詳細なデータの流出は初めてではないでしょうか。

日テレ以外でも今回の件は問題になっており、さっそくTBSからは昨日メールがあり“今回の件で説明会を実施します”との連絡が来ています（8日現在）。各局でも同様の措置を取ることでしょう。

いずれにしても、情報を流出させてしまった制作スタッフは“事実上の解雇”ということになるでしょう。番組のシフト表などは決して外部に漏らしてはいけないものですからね。局員、外部スタッフに関わらず、問題を起こせばその番組から外されることは避けられません。

いずれにせよ、テレビ局以外の各方面に甚大な被害を及ぼすことを考えると、局員やスタッフに対するさらなるコンプライアンス講習が必要になるのではないでしょうか」