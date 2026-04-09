記事ポイント福岡三越で2026年4月11日から開催される『僕のヒーローアカデミア』原画展後期日程も全日日時指定制へ変更、先着順で販売福岡会場から新登場する【Snapshot】グッズと来場者特典 「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」の福岡会場が、福岡三越で2026年4月11日から6月14日まで開催されます。完結を迎えた『僕のヒーローアカデミア』の10年間を、直筆原稿や貴重な制作資料とともに振り返られる展覧会です。