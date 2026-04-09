ほとんどの公立の小中学校では9日、入学式が行われました。曽於市の小学校に入学した新1年生のお父さんは校長先生。2025年はお兄さんが入学していて、この春からは親子3人で同じ学校に通うことになりました。曽於市の光神小学校で9日行われた入学式。在校生の温かい拍手に迎えられ、本田倖都さんと茺田成花さん、2人の新入生が入学しました。（曽於市立光神小学校・本田洋一校長）「きょうから光神小学校の1年生です。一