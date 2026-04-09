ほとんどの公立の小中学校では9日、入学式が行われました。曽於市の小学校に入学した新1年生のお父さんは校長先生。2025年はお兄さんが入学していて、この春からは親子3人で同じ学校に通うことになりました。



曽於市の光神小学校で9日行われた入学式。在校生の温かい拍手に迎えられ、本田倖都さんと茺田成花さん、2人の新入生が入学しました。



（曽於市立光神小学校・本田洋一校長）

「きょうから光神小学校の1年生です。一緒に勉強したり遊んだりしましょう。楽しみにしてます」





壇上であいさつをする本田洋一校長。実は新入生の1人、倖都さんのお父さんなんです。2025年は倖都さんの兄、晃都さんが入学していて、今年からは親子3人で光神小学校に通うことになりました。式では新入生へのインタビュータイムも。（先生と倖都さん）「Q好きな乗り物はなんですか？外車です。Q乗りたい車は何ですか？ベンツです。お父さんに買ってもらってくださいね。はい！」少し緊張した様子だった新入生2人。小学校で頑張りたいことは？（新入生・本田倖都さん）「勉強です」（新入生・茺田成花さん）「体育で色々体操したい」（曽於市立光神小学校・本田洋一校長）「この2人の1年生がみんなと協力しながら成長することを願っている」県によりますと2026年度は公立の小中学校と義務教育学校に約2万5100人が入学するということです。