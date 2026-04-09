阿佐海岸鉄道のDMV＝デュアル・モード・ビークルは、車両不具合などのため、4月8日と9日の2日間、全便運休しました。導入から4年、しかし、率直に言ってその道のりは不具合と運休の連続です。現状を取材しました。 「出発進行」 DMVは、海陽町と高知県東部を結ぶ阿佐海岸鉄道へ2021年に導入された、線路と道路の両方を走ることができる二刀流車両です。車両は全部で3台、平日は1台、休日は2台が運行します。