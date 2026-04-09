3月、石川県白山市で発生した地滑りについて9日、石川県の山野知事が現地を視察しました。県は近く対策検討委員会を立ち上げ、本格復旧に向けた協議を始める方針です。3月10日、石川県白山市河合町で発生した地滑り。斜面が高さ約200メートル、幅100メートルにわたって崩れ、山の下にある高齢者施設の入所者や飲食店の経営者らが現在も避難を続けています。9日朝、現地を視察した山野知事は、応急対策工事の進捗などを