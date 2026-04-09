【モデルプレス＝2026/04/09】ロックバンド・ONE OK ROCKが4月9日、公式Instagramを通じて、5月2、3日に開催予定だったアジアツアー「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」香港公演を中止することを発表した。【写真】ワンオクライブの豪華花火演出◆ONE OK ROCK、香港公演中止を発表投稿では英語と中国語で記載された文書を公開。「誠に残念ながら、2026年5月2日と3日に香港で開催予定だったONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026の公