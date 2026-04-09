NTTドコモは、全国のモスバーガーおよびモスバーガー＆カフェで、対象商品の購入時にdポイントを通常の5倍進呈するキャンペーンを4月10日～5月10日の期間で実施する。 店頭での支払い時、またはモスのネット注文でdポイントカードを提示し対象商品を購入すると、ポイントが5倍になる。さらに、期間中に対象商品を2種類以上購入すると、もれなく100ポイントが1人につき1回のみ