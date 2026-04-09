NTTドコモは、全国のモスバーガーおよびモスバーガー＆カフェで、対象商品の購入時にdポイントを通常の5倍進呈するキャンペーンを4月10日～5月10日の期間で実施する。

店頭での支払い時、またはモスのネット注文でdポイントカードを提示し対象商品を購入すると、ポイントが5倍になる。さらに、期間中に対象商品を2種類以上購入すると、もれなく100ポイントが1人につき1回のみ付与される。

対象となる商品は、数量限定の「とろったまベーコン テリヤキバーガー」（590円）やリニューアルされた「テリヤキバーガー」（470円）など。ほかに「チーズベーコン テリヤキバーガー」（590円）、「ダブルとろったまベーコン テリヤキバーガー」（750円）、「ダブルチーズベーコン テリヤキバーガー」（750円）、「ダブルテリヤキバーガー」（630円）、「ソイテリヤキバーガー」（490円）の計7種類となる。

キャンペーンの参加には、専用サイトからのエントリーが必要。付与されるポイントの上限は期間中合計で300ポイント。2種類以上の対象商品を購入した場合に付与される100ポイントは、上限300ポイントには含まれない。ポイントは期間・用途限定で、7月末ごろに付与される予定。有効期限は付与日を含めて94日間。