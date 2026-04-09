セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE』の最新バージョン「Ver.3.3」を、4月9日より全国のアミューズメント施設にて稼働開始することを発表した。 【画像あり】新コース・新車体など追加内容 今回のアップデートでは、シーズン6が開幕する。走行性能のブラッシュアップが実施されるほか、タイムトライアルランキングがシーズン6で記録したタイ