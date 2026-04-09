セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE』の最新バージョン「Ver.3.3」を、4月9日より全国のアミューズメント施設にて稼働開始することを発表した。

【画像あり】新コース・新車体など追加内容

今回のアップデートでは、シーズン6が開幕する。走行性能のブラッシュアップが実施されるほか、タイムトライアルランキングがシーズン6で記録したタイムによるランキングへと変更される。

新コースとして「いろは坂(雨)」が追加される。タイムトライアルでは新コースのランキングも併せて追加される。

ドレスアップ関連では、新規ドレスアップパーツが複数追加される。対象車種はNISSAN GT-R Premium edition T-spec（R35）とCIVIC TYPE R（FL5）で、新規ホイールも登場する。なお、車種ごとにホイールの追加内容は異なる。また、すでに実装されていたドレスアップパーツが他の車種にもカスタマイズ可能となる汎用ドレスアップパーツの追加も行われる。

新レースBGMとして「Through the rain」（Xceon Vo: Kanae Asaba）と「My initial」（Xceon Vo: 小林真奈）の2曲が追加される。あわせて、アバターガチャに新しいアバターパーツも登場する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）