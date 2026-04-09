【バッキ刃牙弁当】 4月9日 発売 価格：1,620円 【拡大画像へ】 日本で初めて幕の内駅弁を作ったことで知られる姫路の食品会社、まねき食品は、「刃牙」シリーズの人気アニメ「刃牙道」とのコラボレーション商品「バッキ刃牙弁当」を4月9日に発売する。価格は1,620円。姫路駅構内のまねき店舗や、関西各地のまねき店舗で販売される。 本商品はNetflixでのアニ