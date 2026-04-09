【バッキ刃牙弁当】 4月9日 発売 価格：1,620円

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日本で初めて幕の内駅弁を作ったことで知られる姫路の食品会社、まねき食品は、「刃牙」シリーズの人気アニメ「刃牙道」とのコラボレーション商品「バッキ刃牙弁当」を4月9日に発売する。価格は1,620円。姫路駅構内のまねき店舗や、関西各地のまねき店舗で販売される。

本商品はNetflixでのアニメ「刃牙道」の公開を記念して企画された特別駅弁。作中に登場する範馬勇次郎の台詞「漫然と口に物を運ぶな。何を前にし、何を食べているのかを意識しろ。それが命喰う者に課せられた責任、義務と知れ！」をテーマに、アニメ「範馬刃牙」33話で刃牙と勇次郎が食卓を囲んだ際のメニューを、お弁当で再現している。

弁当はステーキをベースにサバの幽庵焼きも付いた食べ応えのある一折。パッケージには迫力満点のアニメのビジュアルを使用しており、限定ノベルティとしてマグネットシート（全5種＋シークレット1種）がランダムで封入されている。

【お品書き】

サーロインステーキ・サバの幽庵焼き・柴漬け・わかめ煮・人参煮

【販売場所】

・姫路駅構内まねき店舗

・阪神百貨店梅田本店B1まねき店舗

・近鉄百貨店 あべのハルカス B2 ウイング館 まねき店舗

・高島屋 大阪店(難波) B1 まねき店舗

・まねき食品 本社営業部

～随時販売先拡大予定～

(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

※本商品は正式な許諾を得て製作しております。