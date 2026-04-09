男女デュオ「ハンバートハンバート」の佐藤良成と佐野遊穂が９日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演した。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を手がけ、２０２５年１２月の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦』に初出場した。黒柳に「笑ったり転んだり」のヒットで何か変わったかと聞かれた佐野は「名前を知ってる人が一気に増えた。でも街で声をかけられたりってことは今のところない」と答