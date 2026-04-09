2028年のNHK大河ドラマが『ジョン万』となることが発表された。主演を山粼賢人が務め、脚本を大河ドラマ『平清盛』、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』『ちりとてちん』などの藤本有紀が手がける。 参考：山粼賢人と山田裕貴が激突『キングダム 魂の決戦』新予告＆本ポスター公開 山粼が演じるのは、ジョン万次郎こと中濱万次郎。歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師で、漂流の悲