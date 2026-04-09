SNSを通じて知り合った人物からウソの金の投資を持ち掛けられた山陽小野田市の60代の女性が暗号資産5870万円相当をだまし取られる詐欺事件がありました。山陽小野田警察署によりますと山陽小野田市に住む60代の無職の女性は、去年9月16日にSNSを通じて国内在住の男性を名乗る人物と知り合いました。女性は、別のSNSアカウントも交換してやり取りをしていたところ「叔父と一緒に国際ゴールドの取り引きをしている」「金の知識