アウディ ジャパンは4月11日からの期間限定で今夏日本発売予定の新型「Q3」シリーズ(欧州仕様車)の先行展示を行う。アウディ「Q3」欧州仕様車を国内初披露○ベストセラー「Q3」の歴代最良モデルAudi City銀座では特別カラーのマデイラブラウンポーラーマットエフェクトを施した「Q3 Sportback」を、またAudi City日本橋ではナバーラブルーの「Q3」を展示する。「Q3」シリーズはアウディのプレミアムコンパクトセグメントで10年以上