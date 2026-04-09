アウディが新型「Q3」シリーズの欧州仕様車を国内初披露 - 日本では今夏発売予定
アウディ ジャパンは4月11日からの期間限定で今夏日本発売予定の新型「Q3」シリーズ(欧州仕様車)の先行展示を行う。
アウディ「Q3」欧州仕様車を国内初披露
○ベストセラー「Q3」の歴代最良モデル
Audi City銀座では特別カラーのマデイラブラウンポーラーマットエフェクトを施した「Q3 Sportback」を、またAudi City日本橋ではナバーラブルーの「Q3」を展示する。
「Q3」シリーズはアウディのプレミアムコンパクトセグメントで10年以上のベストセラーモデル。今回のアップデートによりデザイン、デジタル機能、効率性のすべてにおいて大幅に進化している。
幅広いシングルフレームおよびシャープなヘッドライトでよりエモーショナルで力強いフロントデザインを形成。さらに、デジタルマトリックスLEDヘッドライトにシリーズ初となるマイクロLEDモジュールを採用し、高解像度かつ高コントラスト照射性能を備えた。
アウディ「Q3」欧州仕様車を国内初披露
○ベストセラー「Q3」の歴代最良モデル
Audi City銀座では特別カラーのマデイラブラウンポーラーマットエフェクトを施した「Q3 Sportback」を、またAudi City日本橋ではナバーラブルーの「Q3」を展示する。
幅広いシングルフレームおよびシャープなヘッドライトでよりエモーショナルで力強いフロントデザインを形成。さらに、デジタルマトリックスLEDヘッドライトにシリーズ初となるマイクロLEDモジュールを採用し、高解像度かつ高コントラスト照射性能を備えた。