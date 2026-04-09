【モデルプレス＝2026/04/09】超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の15周年を記念した楽曲「Yes！東京」が8月11日にシングルリリース。あわせて、EBiDANによる年に1度のメンバー集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』の開催も決定した。【写真】スタダ人気グループメンバーが集結◆EBiDAN、15周年記