超特急・M!LKらEBiDAN総勢60人、15周年記念シングル「Yes！東京」リリース決定「EBiDAN THE LIVE」も開催
【モデルプレス＝2026/04/09】超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）の15周年を記念した楽曲「Yes！東京」が8月11日にシングルリリース。あわせて、EBiDANによる年に1度のメンバー集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』の開催も決定した。
【写真】スタダ人気グループメンバーが集結
一人一人が多種多様で特別な個性を持ち、夢に向かって突き進むEBiDANメンバーによってパフォーマンスされる「Yes！東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴くものを笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる。シングルは通常盤・各グループ盤・15周年記念盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、2025年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ！！！！！！！」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes！東京」のグループVer.が、15周年限定盤は「Yes！東京」のRemixが収録される。9日より予約受付がスタートし、封入特典や各CDショップ別特典も発表されている。
さらに、EBiDANによる年に1度のメンバー集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』の開催も決定。記念すべき15周年の“エビライ”は、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、EBiDANの“原点”に立ち返る「学園」をテーマにした特別なステージ。さらには、15周年を記念した新たなグループのお披露目も予定している。これまでとこれからが交わる、まさに“節目”の瞬間となっている。
日程は8月13〜16日まで過去最長の4日間、国立代々木競技場第一体育館にて行われる。チケットは本日より各グループのファンクラブ会員と「スターダストチャンネル」会員限定にて先行受付を開始。なお、15周年記念シングル「Yes！東京」を期間内に予約すると配布されるシリアルナンバーでは、後日実施される『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』チケットのCDシリアル先行（抽選）に参加できる。
そして、今回のEBiDAN15周年のメインビジュアルも公開。全9グループ総勢60人が夢に向かって進む姿を捉えた壮大なビジュアルとなっている。2026年11月に初の東京ドーム公演を控える超特急や、2025年の紅白歌合戦にも出場しトラックヒットを連発しているM!LKらを筆頭に、近年躍進を遂げているEBiDANの15周年ビッグプロジェクトとなっている。
今回15周年というEBiDANの節目の年にリリースする楽曲「Yes！東京」ですが、2023年の「前略、道の上より」に続く楽曲ということで全9グループのエンターテイメント集団が集結し、EBiDANの真骨頂を魅せるような楽曲になっています。EBiDANは恵比寿を拠点として活動していて、東京はもちろん日本中、世界中に届けたい楽曲です。恵比寿学園男子部という原点を意識しみんなで学生服に戻り、それぞれのグループのカラーを活かした総勢60名でのパフォーマンスをぜひ楽しみにして頂けたら嬉しいです。今のEBiDANの良さや全てが詰まっている楽曲とパフォーマンスになっていると思います。
EBiDAN（恵比寿学園男子部）
2026年8月11日（火・祝）発売
※全形態ごとにそれぞれ異なるスペシャルトレカ2種ランダム封入
【日程】2026年8月13日（木）〜8月16日（日）
【会場】国立代々木競技場 第一体育館
【Day1】〜1学期〜 8月13日（木）open 17：00／start 18：00
【Day2】〜2学期〜 8月14日（金）open 17：00／start 18：00
【Day3】〜3学期〜 8月15日（土）open 17：00／start 18：00
【Day4】〜4学期〜 8月16日（日）open 13：00／start 14：00
【出演者】
超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N' ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
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◆EBiDAN、15周年記念シングルリリース決定
一人一人が多種多様で特別な個性を持ち、夢に向かって突き進むEBiDANメンバーによってパフォーマンスされる「Yes！東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴くものを笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる。シングルは通常盤・各グループ盤・15周年記念盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、2025年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ！！！！！！！」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes！東京」のグループVer.が、15周年限定盤は「Yes！東京」のRemixが収録される。9日より予約受付がスタートし、封入特典や各CDショップ別特典も発表されている。
◆メンバー集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」開催決定
さらに、EBiDANによる年に1度のメンバー集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』の開催も決定。記念すべき15周年の“エビライ”は、これまで歩んできた軌跡を振り返るとともに、EBiDANの“原点”に立ち返る「学園」をテーマにした特別なステージ。さらには、15周年を記念した新たなグループのお披露目も予定している。これまでとこれからが交わる、まさに“節目”の瞬間となっている。
日程は8月13〜16日まで過去最長の4日間、国立代々木競技場第一体育館にて行われる。チケットは本日より各グループのファンクラブ会員と「スターダストチャンネル」会員限定にて先行受付を開始。なお、15周年記念シングル「Yes！東京」を期間内に予約すると配布されるシリアルナンバーでは、後日実施される『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』チケットのCDシリアル先行（抽選）に参加できる。
そして、今回のEBiDAN15周年のメインビジュアルも公開。全9グループ総勢60人が夢に向かって進む姿を捉えた壮大なビジュアルとなっている。2026年11月に初の東京ドーム公演を控える超特急や、2025年の紅白歌合戦にも出場しトラックヒットを連発しているM!LKらを筆頭に、近年躍進を遂げているEBiDANの15周年ビッグプロジェクトとなっている。
◆EBiDAN代表コメント ： 超特急ユーキ
今回15周年というEBiDANの節目の年にリリースする楽曲「Yes！東京」ですが、2023年の「前略、道の上より」に続く楽曲ということで全9グループのエンターテイメント集団が集結し、EBiDANの真骨頂を魅せるような楽曲になっています。EBiDANは恵比寿を拠点として活動していて、東京はもちろん日本中、世界中に届けたい楽曲です。恵比寿学園男子部という原点を意識しみんなで学生服に戻り、それぞれのグループのカラーを活かした総勢60名でのパフォーマンスをぜひ楽しみにして頂けたら嬉しいです。今のEBiDANの良さや全てが詰まっている楽曲とパフォーマンスになっていると思います。
◆「Yes! 東京」概要
EBiDAN（恵比寿学園男子部）
2026年8月11日（火・祝）発売
※全形態ごとにそれぞれ異なるスペシャルトレカ2種ランダム封入
◆「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」概要
【日程】2026年8月13日（木）〜8月16日（日）
【会場】国立代々木競技場 第一体育館
【Day1】〜1学期〜 8月13日（木）open 17：00／start 18：00
【Day2】〜2学期〜 8月14日（金）open 17：00／start 18：00
【Day3】〜3学期〜 8月15日（土）open 17：00／start 18：00
【Day4】〜4学期〜 8月16日（日）open 13：00／start 14：00
【出演者】
超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N' ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
【Not Sponsored 記事】