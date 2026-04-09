フランクフルト小杉啓太は冬の移籍市場で加入するもいまだに出場機会がないドイツ1部ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトに所属するDF小杉啓太は、冬の移籍市場で加入するもいまだに出場機会がない。英メディア「90min」のドイツ版では、冷遇される現状とこの先の展望についてレポートされている。湘南ベルマーレの下部組織から2024年3月にスウェーデン1部ユールゴーデンへ渡った小杉は、リーグ戦のみならず昨季の