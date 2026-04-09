JRグループは9日、日本を観光目的で訪れる訪日旅行者を対象にした『ジャパン・レール・パス』の値上げを発表した。改定日は、2026年10月1日購入分から。【画像】林芳正総務相、Netflix『新幹線大爆破』で特大のネタバレ『ジャパン・レール・パス』は、JR各社の鉄道などが自由に利用できる。グリーン車用と普通車用の2種類がある。「このたび、前回価格改定を行った2023年10月1日以降、JRの一部会社において実施した運賃等の