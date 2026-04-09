JR、訪日旅行者向け『ジャパン・レール・パス』「価格を見直すことといたしました」 10月から値上げ、価格発表【一覧】
JRグループは9日、日本を観光目的で訪れる訪日旅行者を対象にした『ジャパン・レール・パス』の値上げを発表した。改定日は、2026年10月1日購入分から。
【画像】林芳正総務相、Netflix『新幹線大爆破』で特大のネタバレ
『ジャパン・レール・パス』は、JR各社の鉄道などが自由に利用できる。グリーン車用と普通車用の2種類がある。
「このたび、前回価格改定を行った2023年10月1日以降、JRの一部会社において実施した運賃等の改定を踏まえ、『ジャパン・レール・パス』の価格を見直すことといたしました」と説明した。
なお、購入から指定席の手配までできるウェブ販売サービスについては、利用促進を目的として一定期間価格を据え置く。
■改定後の価格
普通車用
7日間用 おとな現行5万円→5万3000円 こども2万5000円→2万7000円
14日間用 おとな現行8万円→8万4000円 こども4万円→4万2000円
21日間用 おとな現行10万円→10万5000円 こども5万円→5万3000円
グリーン車
7日間用 おとな現行7万円→7万4000円 こども3万5000円→3万7000円
14日間用 おとな現行11万円→11万6000円 こども5万5000円→5万8000円
21日間用 おとな現行14万円→14万7000円 こども7万円→7万4000円
※海外代理店で購入の価格
【画像】林芳正総務相、Netflix『新幹線大爆破』で特大のネタバレ
『ジャパン・レール・パス』は、JR各社の鉄道などが自由に利用できる。グリーン車用と普通車用の2種類がある。
「このたび、前回価格改定を行った2023年10月1日以降、JRの一部会社において実施した運賃等の改定を踏まえ、『ジャパン・レール・パス』の価格を見直すことといたしました」と説明した。
■改定後の価格
普通車用
7日間用 おとな現行5万円→5万3000円 こども2万5000円→2万7000円
14日間用 おとな現行8万円→8万4000円 こども4万円→4万2000円
21日間用 おとな現行10万円→10万5000円 こども5万円→5万3000円
グリーン車
7日間用 おとな現行7万円→7万4000円 こども3万5000円→3万7000円
14日間用 おとな現行11万円→11万6000円 こども5万5000円→5万8000円
21日間用 おとな現行14万円→14万7000円 こども7万円→7万4000円
※海外代理店で購入の価格