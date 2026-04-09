新幹線のイメージ（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　JRグループは9日、日本を観光目的で訪れる訪日旅行者を対象にした『ジャパン・レール・パス』の値上げを発表した。改定日は、2026年10月1日購入分から。

【画像】林芳正総務相、Netflix『新幹線大爆破』で特大のネタバレ

　『ジャパン・レール・パス』は、JR各社の鉄道などが自由に利用できる。グリーン車用と普通車用の2種類がある。

　「このたび、前回価格改定を行った2023年10月1日以降、JRの一部会社において実施した運賃等の改定を踏まえ、『ジャパン・レール・パス』の価格を見直すことといたしました」と説明した。

　なお、購入から指定席の手配までできるウェブ販売サービスについては、利用促進を目的として一定期間価格を据え置く。

■改定後の価格
普通車用
7日間用　おとな現行5万円→5万3000円　こども2万5000円→2万7000円
14日間用　おとな現行8万円→8万4000円　こども4万円→4万2000円
21日間用　おとな現行10万円→10万5000円　こども5万円→5万3000円

グリーン車
7日間用　おとな現行7万円→7万4000円　こども3万5000円→3万7000円
14日間用　おとな現行11万円→11万6000円　こども5万5000円→5万8000円
21日間用　おとな現行14万円→14万7000円　こども7万円→7万4000円

※海外代理店で購入の価格