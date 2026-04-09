ロックバンド「ONEOKROCK」が9日、インスタグラムを更新。5月2、3日に予定していた香港公演を中止することを発表した。中国語と英文で「香港公演の中止について」とし、香港公演の中止を発表。中止理由について「アーティストや主催者の管理外の予期せぬ事情」と説明した。バンドは3月にも5月9日に開催を予定していた上海公演の中止を発表していた。昨年11月の高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発