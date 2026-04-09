4月4日、割れんばかりの歓声を浴びながら真っ黒コーデで現れたのは、なにわ男子・道枝駿佑だ。爽やかな笑顔をキャッチしたのは、韓国・金浦空港だった。現場に居合わせたファンは驚きの声を隠せない。「この日に韓国入りしたようで、総勢600人ほどのファンがカメラを向けて歓声をあげていました。みっちーは驚いた様子を見せつつも嬉しそうに笑顔を見せると、一気にファンに囲まれて身動きが取れないほどでした。現地メディアも