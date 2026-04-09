入学式を終えたばかりの墨田区立小梅小学校に現れたのは、伊勢ヶ濱部屋の桐山親方（元関脇・宝富士）。スーツ姿ながらまだマゲを結った親方の登場に、子どもたちは興味津々。【写真】ピカピカの1年生にピッタリ！「ひよの山」ランドセルカバー相撲協会公式キャラ・ひよの山そこで配られたのが、『こうつうあんぜん』『すみだく』と平仮名で書かれ、鮮やかなイエローにかわいらしいキャラクターが描かれたランドセルカバーだっ