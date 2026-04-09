サンリオはサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、4月9日より開始。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」に加え、今年新たに設けた「ハッピリーナフレンズ部門」についても、同時に投票を開始する。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「