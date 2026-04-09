【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの辻希美が4月8日、自身のInstagramを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後8ヶ月記念としてオムツで作ったアート写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「成長の速さに驚き」第5子8ヶ月記念オムツアート◆杉浦太陽＆辻希美ファミリー、夢空ちゃん8ヶ月記念オムツアートを披露辻は「今日で夢空が産まれて8ヶ月になりましたぁ〜」とつづり、オムツを使って「8ヶ月