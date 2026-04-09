杉浦太陽＆辻希美、夢空（ゆめあ）ちゃん生後8ヶ月記念オムツアートが話題「お利口さん」「成長の速さに驚き」
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの辻希美が4月8日、自身のInstagramを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後8ヶ月記念としてオムツで作ったアート写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「成長の速さに驚き」第5子8ヶ月記念オムツアート
辻は「今日で夢空が産まれて8ヶ月になりましたぁ〜」とつづり、オムツを使って「8ヶ月」の文字を作った記念アートに生後8ヶ月の夢空ちゃんが並んだショットを公開した。
また、夫で俳優の杉浦太陽も自身のInstagramとブログを更新。Instagramでは「夢空の生後8ヶ月。ハイハイも上手になってきたねぇ」と娘の成長に喜びのコメント。ブログでは「意思疎通も出来てきて、おいで〜ってしたら、来てくれる。新生児の時も可愛いけど、意思疎通出来ると、ホンマに可愛い」と娘への愛情が溢れていた。
この投稿に、ファンからは「ちゃんと座っててお利口さん」「可愛すぎる」「まさに天使」「成長の速さに驚き」「愛されてる」などの声が届いている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「成長の速さに驚き」第5子8ヶ月記念オムツアート
◆杉浦太陽＆辻希美ファミリー、夢空ちゃん8ヶ月記念オムツアートを披露
辻は「今日で夢空が産まれて8ヶ月になりましたぁ〜」とつづり、オムツを使って「8ヶ月」の文字を作った記念アートに生後8ヶ月の夢空ちゃんが並んだショットを公開した。
◆杉浦太陽＆辻希美ファミリーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ちゃんと座っててお利口さん」「可愛すぎる」「まさに天使」「成長の速さに驚き」「愛されてる」などの声が届いている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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