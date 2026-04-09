（MCU）のスパイダーマン単独第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、このほどロンドンで追加撮影を行なっているようだ。主演のトム・ホランドが米にて報告した。 『ブランド・ニュー・デイ』は2025年12月に主要撮影を終えている。ハリウッドの大作映画では、ポストプロダクションに進んだ後に主要キャストと共に追加撮影を行うのは一般的なプロセスだ。 ホランドも「正直言って、今やっ