プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。調査対象会社3709社のうち、「サービス業」に分類される企業は128社だった。1位はヒューリックの2035.7万円だった。平均年収ランキング「不動産業」編をお届けする――。（第6回）■平均年収1000万円超は16社もプレジデントオンラインは、不動産業界に属する128社の「社員平均年収ランキング（2025年版）」を作成した。基にしたデータは直