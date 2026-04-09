SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が8日夜、自身のインスタグラムを更新。“天使ワンピ”姿を披露した。「明日発売の天使みたいなワンピこれからの時期はジャケット合わせも可愛いし、春アウター、カーディガンとか合わせやすいよ夏は1枚でリゾートにもぴったりアメスリになってて肩も綺麗に見えるの」とつづり、白のロングワンピ姿でさまざまなポーズを取っている写真をアップした。この投稿にフォロワー