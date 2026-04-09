三井グループの海運会社として知られる商船三井。しかしその正体は、かつてライバルだった住友系企業との合併で生まれた「三井×住友」の異色企業だ。金融よりもはるか以前に実現したこの統合は、なぜ起き、なぜ“住友”から離れていったのか。海運という“博打”にも例えられるビジネスの実態とともに、その知られざる歴史をひもとく。 【画像】『教養としての三菱・三井・住友』 『教養としての三菱・三井・住友』より一