三井と住友が“先に手を組んでいた”意外な企業…海運大手・商船三井を生んだ「1964年合併の衝撃」

三井グループの海運会社として知られる商船三井。しかしその正体は、かつてライバルだった住友系企業との合併で生まれた「三井×住友」の異色企業だ。金融よりもはるか以前に実現したこの統合は、なぜ起き、なぜ“住友”から離れていったのか。海運という“博打”にも例えられるビジネスの実態とともに、その知られざる歴史をひもとく。

【画像】『教養としての三菱・三井・住友』

『教養としての三菱・三井・住友』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「三井＋住友」の先駆け、「海の三井」としての顔

三井グループの海運を担う商船三井には社名に「三井」がありますが、実は元住友グループの会社と合併した「三井＋住友」の統合の先駆けでもあります。



商船三井は、日本郵船と並び称される日本の海運大手３社の一角です。その事業は、鉄鉱石を運ぶ巨大なばら積み船から、マイナス162℃の液化天然ガス（ＬＮＧ）を運ぶＬＮＧ船まで多岐にわたり、まさに「海の三井」として日本の産業とエネルギーを支えています。

商船三井の最も古い前身は、1884年に瀬戸内海の船主55人が設立した大阪商船です。この大阪商船は、住友銀行と資本的・人的に深く結びついており、戦前は住友系の海運企業として知られていました。



一方、三井船舶は、三井物産の船舶部が1942年に分離独立してできた企業で、純粋な三井系の海運会社でした。



1964年、この大阪商船と三井船舶が合併し、「大阪商船三井船舶」が誕生します。これは、当時ライバル関係だった三井と住友が、金融（三井住友銀行）よりもはるかに早く、海運という実業の世界で手を組んだ先駆けであり、「三井と住友の２大財閥の代表会社同士の合併」として、日本的常識を逸脱した特異なケースでした。



この合併が、商船三井の経営に三井の「商業的進取性」と住友の「堅実な組織力」という二つの風土をもたらしました。

住友グループからは外れた理由

三井グループと住友グループの統合でありながら、商船三井は現在、住友グループの主要企業とは認識されていません。住友グループ広報委員会のリストにも社名が登場しません。



その理由は、歴史的に三井・住友の両方のルーツを持ちながらも、海運業界の再編と企業戦略において、最終的に三井グループの枠内で活動することを選択したからだと考えられます。



住友グループの核となる会合（白水会など）に加盟し続けるには、住友の企業理念に基づいた経営や、グループ企業との関係性維持が求められます。このため、純粋な住友系ではない企業や、事業の独立性が高い企業が、住友グループの中心から外れていく傾向があります。



海運業は、その事業特性上、国際的な連携や競争が激しく、特定の国内グループの枠組みに依存しない独立性が重視されます。住友グループは、三菱（日本郵船）や三井（三井物産・三井船舶）のように、グループ内に海運を中心事業として位置づけなかったため、商船三井は三井グループとして存続することになりました。



また、商船三井の場合、特に三井物産との連携に重点が置かれました。三井物産は、商船三井の主要な荷主であると同時に、ＬＮＧ船事業などの大型プロジェクトにおける重要なパートナーです。



ちなみに三井グループであることから、接待時のビールは不文律的にはサッポロビール…ということになりますが、実は同時に、商船三井はサントリー製品の海外輸送を受託しています。そのため、社食ではサントリーのザ・プレミアム・モルツが飲める、というのがちょっとしたトリビアです。

「博打」が当たれば大儲けの海運業

海運業は、世界の景気や資源需要の変動に業績が大きく左右される「市況産業」です。商船三井は、特に運賃が相場で決まる大型ばら積み船の分野で、その浮き沈みの激しい体質を露呈しました。



2000年代、中国の資源需要爆発を背景にした「海運バブル」が到来。市況で運賃が決まる大型ばら積み船の運賃が暴騰し、商船三井はこの波に乗って巨額の利益を上げました。



社内では、この収益構造は「博打が当たっただけ」と語られることもありましたが、当時の経営陣は海運という事業を「相場を先読みする力を磨いてリスクテイクするビジネス」と断言し、「博打経営」という表現を恐れませんでした。

三井の攻め・住友の守りが商船三井のＤＮＡに

しかし海運バブル崩壊後、市況の急落によって巨額の損失を計上した商船三井は、「博打経営」からの脱却を目指し、安定収益型事業へのシフトを加速させています。



商船三井は、運賃が長期契約で安定しているＬＮＧ船の船隊規模で世界トップクラスを誇ります。ＬＮＧ船は、高度な安全運航技術が求められるため、運航事業そのものが高付加価値な安定収益となります。



競争が激しいコンテナ船事業では、2017年に日本郵船、川崎汽船と事業を統合し、ＯＮＥ社を設立しました。これは、日本の海運大手海運３社がコンテナ船という巨大リスクを共有し、世界的な競争力を高めるための戦略的な大決断でした。



現在は、洋上風力発電など、環境関連事業の育成に力を注いでおり、脱炭素時代を見据えた事業構造への転換を進めています。商船三井の収益構造は、「定期船」という安定収益と「スポット船」という変動収益のバランスの上に成り立っており、無事に博打経営からの脱却に成功したと言えるでしょう。



三井と住友という日本の２大財閥のＤＮＡを受け継ぎ、相場の波に乗るダイナミズムと、安定を追求する堅実さを融合させてきた商船三井は、その「攻め」と「守り」の姿勢を保って、今の安定した経営を見せています。



文／山川清弘 写真／shutterstock

教養としての 三菱・三井・住友

山川清弘

2026/3/24

1,900円（税込）

344ページ

ISBN： 978-4868011347

発売即重版決定！

麻布競馬場さん推薦！！



就活中に読みたかった！

歴史学にして地政学……

日本経済の「空気」を言語化してみせた驚異の一冊。



「住友系の企業の接待で、うっかりキリンビールを注文してしまい、場の空気が一瞬で〝やらかした〟感じに変わった」



そんな失敗談を、みなさんは耳にしたことはあるでしょうか。もしかしたら、ご自身が冷や汗をかいた経験があるかもしれません。

たかがビール、されどビール。日本のビジネス界には、いまだにこうした「知らなかったでは済まされない不文律」が厳然として存在しています。

これらは決して、昭和の時代の笑い話や、都市伝説の類たぐいではありません。



令和の今でも脈々と受け継がれるグループの歴史、人格、関係性、ルール。日本社会に多大な影響を与え、〝裏で操る〟とも評されることのある旧３大財閥のそれらは「知っておいて損はない、大人のための教養」です。



本書は、単なる企業データ集や業界地図ではありません。

「三菱・三井・住友」という巨大なプリズムを通して、日本経済の構造と、そこに息づくビジネスの「作法」を読み解くための教養書です。



かつて、財閥は日本経済そのものでした。そして今、形を変えた「グループ」は、日本経済のインフラとして、空気のように私たちの生活を取り巻いています。 マンションを買えば、それは三菱地所や三井不動産、住友不動産が建てたものかもしれません。コンビニでおにぎりを買えば、その具材は三菱商事が輸入し、パッケージは三菱ケミカルの素材で作られているかもしれません。車に乗れば、住友ゴム工業のタイヤで走り、三菱電機の電装品が制御し、ＥＮＥＯＳ（三菱系）でガソリンを入れているかもしれません。

私たちは知らず知らずのうちに、この３グループの手のひらの上で生活しています。

だからこそ、彼らの論理、彼らの歴史、彼らの不文律を知ることは、日本で働き、暮らし、投資をするうえで、最強の武器となるのです。

本書が、みなさんのビジネスという航海における、確かな「海図」となることを願っています。それでは、知られざる「三菱・三井・住友」の深層世界へ、ご案内しましょう。

（はじめに より）