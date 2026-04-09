俳優の畑芽育（２３）と志田未来（３２）が８日、都内で行われたＡＢＣテレビ／テレビ朝日系Ｗ主演ドラマ「エラー」（１２日スタート。日曜、後１０・１５）の制作発表会見に出席した。ある女性の死に関わったユメ（畑）と、女性の娘の未央（志田）が、真実を知らぬまま心を通わせる償いと赦（ゆる）しの物語。地上波ゴールデン／プライム帯ドラマ初主演の畑は「この作品が初主演で本当に良かった。私自身も初めて見せるキャラ